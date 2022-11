SESI de Atibaia recebe Show “Caipira Jazz Duo” e teatro “Rei Mídias” neste fim de semana

A Estação SESI de Cultura de Atibaia apresenta, neste fim de semana, duas atrações gratuitas e abertas ao público. Confira a programação:

Show CAIPIRA JAZZ DUO

DATA: 11 de novembro (sexta) – 19h

O show contempla músicas do cancioneiro caipira e músicas autorais, e também alguns clássicos nordestinos e do choro, que se mistura com a linguagem do Jazz.

(Foto: Divulgação)

Caipira Jazz Duo – Tocando o Chão

Projeto: Música SESI-SP

Pensado na perspectiva de interação com público, o espetáculo contempla músicas do cancioneiro caipira e músicas autorais, e também alguns clássicos nordestinos e do choro, misturados com a linguagem do Jazz.

As diversas interações com a plateia deixam o show mais dinâmico e o público se despe da condição única de ouvinte, sendo intuitivamente impelido a cantarolar os temas apresentados, criando um ambiente de sinergia.

Duração: 60 min

Ficha Técnica: Matheus Tagliatti – Baixo Elétrico e Baixo Acústico Daniel Zivko – Guitarra e Violão Manouche Músicos Convidados: Rafael Beibi – Bateria e Percussão Ramsés Paraguaçu – Piano

Gênero: Pop

Minibiografia: Formado em 2019 por dois piracicabanos estudantes de jazz, Daniel Zivko e Matheus Tagliatti imersos na cultura caipira resolveram expressar as suas regionalidades através da música instrumental, em um repertório que apresenta os clássicos do jazz com uma leitura diferente e caminham por músicas regionais do Brasil todo Desde sua formação até o início da Pandemia o duo teve uma agenda bem agitada, se apresentando em diversos bares e eventos na cidade de Piracicaba e Região

Série: Popular

Teatro REI MÍDIAS – CIA CANTA CIRCO & TEATRO

DATA: 12 de novembro (sábado) – 14h30

O teatro contará a história de um Rei que governa tudo pela Internet e cuja única ligação com o mundo real se dá por meio de seu criado.

(Foto: Divulgação)

Projeto: Viagem Teatral

Tema: Relações humanas

A Cia. Canta Circo & Teatro apresenta um Rei que governa tudo pela Internet e cuja única ligação com o mundo real se dá por meio de seu criado. Todas as relações do Rei são virtuais, inclusive seu reino, e ele só se dá conta dessa existência virtual, quando uma doença o desperta para a vida, mundo afora.

Duração: 60 min

Categoria: Infantojuvenil

Ficha Técnica: Direção: Eduardo Martini | Elenco: João Rocha (Cuica) e Weslei Soares (Batatinha) | Produção: Vila Arte Produções Artísticas

Gênero: Comédia

Minibiografia do Grupo ou Cia:

A Cia. Canta Circo & Teatro nasceu em 2013 da amizade entre os artistas João Rocha e Weslei Soares. Após alguns anos de trabalhos conjuntos em diversas companhias, os artistas decidiram unir as ideias e desenvolver um trabalho onde pudessem misturar as linguagens musical, teatral e circense. A companhia tem no repertório três espetáculos: ShakesPirando, Nos Bastidores da Lona e Rei Mídias.

Endereço ESTAÇÃO SESI DE CULTURA ATIBAIA

Rua da Meca, 360 – Jd Cerejeiras – Atibaia/SP

TELEFONE: (11) 4411-5103

Fonte: Comunicação / SESI-SP