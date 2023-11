Roda de samba temática será realizada nesta quarta-feira (15) em Atibaia

Nessa quarta-feira, dia 15 de Novembro, acontece em Atibaia a roda de samba temática do Movimento Cultural o Samba é minha Nobreza. Em parceria com o coletivo Negra Visão, através do samba, o evento passeia sobre a história das mazelas, agruras da escravidão e a trajetória do povo negro, exaltando também toda a riqueza de sua cultura além da sua fundamental importância na construção da identidade do povo brasileiro

(Imagem: Divulgação)

Idealizado pelo artista local, cantor, instrumentista e compositor Ricardo Mariano, o movimento se apresenta em sua segunda edição se mostrando mais ousado em seu formato dividido em atos que contam a diáspora africana através do samba!

O evento é gratuito para a população e será realizado no Complexo Santa Clara a partir das 17h! Prato cheio para os apreciadores de um verdadeiro samba de raiz!

Fonte: Assessoria de Imprensa Movimento Cultural o Samba é minha Nobreza