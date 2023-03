Concerto Voz de Mulher faz tributo a Gal Costa no Cine Itá na próxima quinta (30)

Gal Costa, uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira, será homenageada no Concerto Voz de Mulher de Atibaia na próxima quinta-feira, 30 de março, às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). Os ingressos são gratuitos, limitados e devem ser retirados uma hora antes do espetáculo.

O evento, organizado pela Prefeitura de Atibaia, terá as cantoras Patrícia Hernandes, Thayna Brito, Thaisa Barreto, Arusi Kameyama e Samantha Lin. Contará também com a atriz Isadora Titto, a baixista Bruna Duarte, a violinista Bianca de Melo, a pianista Mileny Avila, a artista plástica Mariana Farcetta, a baterista Priscila Hilário e a saxofonista Juliene Bellingeri.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a Lei nº 4588/18, o objetivo do Concerto Voz de Mulher é valorizar e dar espaço para as artistas mulheres da cidade, com uma apresentação em março, Mês da Mulher. Realizado desde 2016, o evento integra o Calendário Oficial do Município e, neste ano, faz tributo a Gal Costa, que morreu aos 77 anos em novembro do ano passado.

Gal Costa, nascida Maria da Graça Costa Penna Burgos, em Salvador, iniciou a carreira de cantora na década de 1960, após conhecer Caetano Veloso. Ao lado dele, foi uma das principais figuras do Tropicalismo, movimento que teve também entre seus expoentes Maria Bethânia, Gilberto Gil e Tom Zé.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia