Concerto Voz de Mulher dedica tributo a Rita Lee neste sábado (23)

Rita Lee, a eterna rainha do rock brasileiro, será a homenageada do Concerto Voz de Mulher de Atibaia 2024, espetáculo que acontece neste sábado, dia 23 de março, às 20h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Ingressos

As entradas podem ser retiradas na bilheteria do Cine Itá desde quinta-feira (21), das 9h às 16h. Os ingressos são gratuitos, mas há um limite de dois por pessoa.

Ficha técnica

Composto por 18 mulheres selecionadas pelo edital lançado pela Secretaria da Cultura de Atibaia, o espetáculo tem produção musical de Sol Nardini e traz Ana Elisa Colomar (cello, flauta e sax), Carla Arnoni (piano), Cássia Maria (percussão) e Gigi Magno (baixo e programação eletrônica) como integrantes da banda formada especialmente para o concerto.

Os sucessos da versátil artista prometem fazer o público vibrar de emoção nas vozes das cantoras Aline Lua, Bruna Thielle, Cíntia Zaca, Cris Barbosa, Laura Wrona, Roberta Barsotti, Sarah Menezes e Tiane Tessaroto. Com participação especial de Preta Streifinger, Skalabrynny, Tatá Black e Ternacci, o concerto terá ainda intervenções de artes visuais de Mille Bitten.

Edições anteriores

Sempre realizado em março, o concerto integra a programação especial do Mês da Mulher e tem como objetivo valorizar e dar espaço para as vozes femininas da cidade. Edições anteriores do espetáculo já homenagearam outras musas da música brasileira como Gal Costa (2023), Elza Soares (2022) e uma das mais brilhantes professoras de música de Atibaia, Cidinha Anselmo (2021).

Ovelha Negra

Cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora e ativista, Rita Lee Jones de Carvalho foi uma figura de vanguarda em diversas questões. Uma das artistas mais censuradas durante a ditadura no Brasil, trouxe à música brasileira temas feministas antes que o assunto fosse pauta comum no meio artístico.

Apesar de ter iniciado a carreira no rock e ter ficado conhecida como a “rainha do rock brasileiro” – título que ela declarou considerar cafona, a transgressora artista flertou com diversos gêneros, como tropicalismo, pop rock, disco, new wave, pop, bossa nova e eletrônica, criando um hibridismo pioneiro entre gêneros internacionais e nacionais.

Com 315 músicas e 638 gravações registradas oficialmente, está na lista de recordistas de vendas de discos no Brasil. Ícone da música brasileira, a artista faleceu no dia 8 maio de 2023, aos 75 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia