Os Núcleos de Música do SESI-SP oferecem cursos de iniciação musical em instrumentos de cordas dedilhadas (violão e ukulele) nos níveis básico, intermediário e avançado, e em cordas friccionadas (violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico), divididos em módulos chamados de Iniciação Instrumental e Prática de Conjunto. Os cursos são ofertados em nove unidades do SESI no Estado de São Paulo: Araras, Bauru, Diadema, Indaiatuba, Jundiaí, Atibaia na Estação SESI de Cultura, Rio Claro, Mogi Guaçu, São Caetano do Sul e São Carlos.

São cursos livres, de caráter não profissionalizante, oferecidos ao público com idade a partir de cinco anos, para os cursos de cordas dedilhadas, e a partir de sete anos para os de cordas friccionadas. O objetivo é promover o acesso à música, de forma interativa e lúdica, tendo em vista o desenvolvimento pessoal, a sensibilidade estética e artística do aluno.

Beneficiários da indústria, seus dependentes e alunos da rede escolar SESI-SP têm prioridade no número de vagas disponíveis. As vagas remanescentes serão oferecidas para a comunidade em geral.

CORDAS FRICCIONADAS (semestrais)

O módulo de Iniciação Instrumental em violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico, oferece o primeiro contato com os instrumentos para alunos divididos em três faixas etária: de 7 a 12 anos; de 13 a 17 anos, e de 18 a 90 anos. O curso é dividido em quatro níveis e adota uma metodologia desenvolvida pelo próprio Sesi-SP.

De 24//01 a 04/02: Rematrícula e inscrições para beneficiários da indústria e seus dependentes, alunos da rede de ensino SESI-SP e rematrículas.

De 07/02 a 25/02: vagas renascentes abertas para o público geral até que as turmas estejam completas.

PRÁTICA DE CONJUNTO

Já a Prática de Conjunto é um grupo de referência no qual os alunos de 8 a 90 anos podem interagir com um repertório mais avançado e realizar apresentações. Este curso, especificamente, exige do candidato conhecimento prévio sobre música. Os interessados passarão por processo seletivo no qual terão que comprovar domínio com um dos quatro instrumentos de cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). As turmas serão distribuídas de acordo com o nível de conhecimento e idade.

De 24/01 a 04/02: Preencha a ficha de interesse diretamente na unidade de cultura Estaçaão SESI de Cultura para que você possa participar do processo seletivo. Vale lembrar que o preenchimento não garante automaticamente uma vaga no curso, sendo apenas uma ferramenta para os Núcleos de Música SESI-SP entrar em contato com você para o processo seletivo.

24/02: Processo seletivo e divulgação dos resultados, suplente e matrículas dos aprovados.

Durante a Pandemia

Durante a pandemia, para a segurança de nossos alunos e professores, as aulas tiveram que continuar em formato não presencial. Para manter a qualidade do ensino, comprovado em mais de 08 anos de atuação dos Núcleos de Música, o SESI-SP desenvolveu uma plataforma específica e compatível com a metodologia já aplicada, Método SESI-SP de Ensino de Música. Preocupada com o desenvolvimento prático das diferentes turmas espalhadas pelo Estado, a instituição também empresta os instrumentos aos alunos.

Fonte: Assessoria de Imprensa SESI-SP