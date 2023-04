Projeto Educando com Música e Cidadania promove Festival de Outono no Cine Itá

Uma noite muito especial e recheada de música e cultura promete encantar o público na próxima semana, com o Festival de Outono do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia. A Orquestra de Câmara e o Fama Dance farão uma apresentação na próxima quarta-feira, 26 de abril, às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro). Para garantir o ingresso do espetáculo, basta acessar o link https://forms.gle/PwPg4rjHFLtDQPio6.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Orquestra de Câmara promete um repertório repleto de emoção e técnica, com todos os instrumentos tocando em conjunto, garantindo uma bela sinfonia para o público presenciar. Já a Fama Dance garantirá a diversão com coreografias contagiantes apresentando modalidades desde o ballet clássico ao sapateado, passando pelo jazz e pela escolinha de balizas do projeto.

Como parte do Projeto Educando com Música e Cidadania, a Orquestra é um estímulo aos jovens da cidade a estudar música, oferecendo aos seus participantes o desenvolvimento da cultura musical. Já a Fama Dance traz aos participantes a oportunidade de ter acesso à cultura por meio da dança, utilizada como ferramenta de transformação.

O projeto Educando com Música e Cidadania é promovido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura e Educação, contemplando desde iniciação musical e cursos de instrumentos até aulas de danças variadas.

Serviço

Festival de Outono – Projeto Educando com Música e Cidadania

Data: 26 de abril – quarta-feira

Horário: 19h30

Local: Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro)

Ingressos: https://forms.gle/PwPg4rjHFLtDQPio6 .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia