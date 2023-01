Cadastro de grupos musicais junto à Secretaria de Cultura de Atibaia termina dia 15

Encerra-se no domingo, dia 15 de janeiro, o cadastro aberto pela Secretaria de Cultura da Prefeitura da Estância de Atibaia para bandas ou grupos musicais locais ou regionais objetivando possível apresentação, por meio de contratação, parceria ou auxílio, durante a programação do Carnaval 2023 no município – com exigências e regras que serão estabelecidas pela Pasta em conformidade com as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

As bandas ou grupos musicais interessados em realizar o cadastro devem, obrigatoriamente, ser bandas de músicos instrumentais como metais e percussão, podendo ser de Atibaia ou região. O cadastro acontece por meio do link bit.ly/cadastro-grupos-carnaval-atibaia .

Podem participar do cadastramento qualquer banda ou grupo musical interessado que comprove a habilitação profissional na área artística musical que atenda à modalidade de grupo de samba ou banda de Carnaval/marchinhas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia