Baile para terceira idade será realizado no Clube Recreativo Atibaiano na quarta-feira (19)

Na próxima quarta-feira, 19 de outubro, Atibaia vai promover um baile destinado à terceira idade (acima de 60 anos) no Clube Recreativo Atibaiano, das 18h às 22h, com apresentações de banda e DJ com diversos estilos musicais. A iniciativa, com apoio da Prefeitura de Atibaia, está inserida nas celebrações do mês do idoso na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para participar é necessário retirar ingresso até uma hora antes do evento no Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves, 125 – Centro).

O baile faz parte do Programa Vem Bailar, do Governo do Estado, que busca ajudar no envelhecimento saudável e na oferta de atividades de entretenimento, socialização, lazer e esporte de forma disseminada aos idosos do Estado de São Paulo, onde a prática da atividade física e do exercício físico são reconhecidos como essenciais para a população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia