Núcleos de Música do Sesi-SP abrem inscrições para cursos gratuitos

As inscrições para os cursos do Núcleo de Música do SESI-SP abrem a partir de 15 de janeiro e podem ser feitas, exclusivamente, na Secretaria Única da unidade. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente. Confira a programação:

(Imagem: Divulgação)

Os Núcleos de Música do Sesi-SP oferecem cursos de iniciação musical livres, de caráter não profissionalizante, oferecidos ao público com idade a partir de cinco anos, para os cursos de cordas dedilhadas, a partir de seis ao Canto e, aos sete anos aos cursos de cordas friccionadas. O objetivo é promover o acesso à música, de forma interativa e lúdica, tendo em vista o desenvolvimento pessoal, a sensibilidade estética e artística do aluno.

Cordas Dedilhadas e Friccionadas:

Os Núcleos de Música expandem suas ofertas, proporcionando cursos de iniciação musical em cordas dedilhadas (violão e ukulele), presente nas unidades de Bauru e Jundiaí, e friccionadas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico) nas unidades AE Carvalho, Araras, Bauru, Indaiatuba, Jacareí, Jundiaí (Atibaia), Piracicaba, Rio Claro, Mogi Guaçu, São Carlos, Osasco. Com módulos de Iniciação Instrumental e Prática de Conjunto, os cursos são destinados a partir dos cinco anos de idade, promovendo o acesso à música de forma interativa e lúdica.

1º semestre – 2024 – Música

Inscrições: de 15/01 a 02/02

Avaliação: 05/02 a 09/02

Início das aulas: 19/02

2º semestre – 2024 – Música

avaliação: 29/07 a 02/08

início das aulas: 12/08

Unidades Participantes – Música: AE Carvalho, Araras, Bauru, Diadema, Indaiatuba, Jacareí, Jundiaí (Atibaia), Piracicaba, Rio Claro, Mogi Guaçu, São Carlos, Osasco.

A Estação SESI de Cultura Atibaia está localizada na Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras, Atibaia/SP.

Fonte: Sesi-SP