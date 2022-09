Estação SESI de Cultura de Atibaia apresenta Wadaiko Sho com apresentação de Tokinonagare

Neste sábado (17), o grupo Wadaiko Sho se apresenta na ESC ( Estação SESI de Cultura) em Atibaia, às 14h30, com a apresentação de Tokinonagare. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema Meu Sesi. A atração é livre para todas as idades.

(Foto: Divulgação)

Wadaiko Sho foi criado em 2002 por Setsuo Kinoshita. O nome é também conhecido por remeter a uma filosofia de vida baseada na música, terapia, cuidados com o corpo e trabalho social.

Segundo o grupo, “Wadaiko”, em japonês, significa arte dos tambores, “Sho” representa viver e, o conjunto, “Wadaiko Sho”: viver através da arte dos tambores japoneses.

O grupo busca harmonizar as culturas do Brasil e Japão e as diferenças existentes entre elas, tanto em seu repertório, quanto em suas atividades.

Wadaiko Sho – TOKINONAGARE

Tokinonagare significa “com o passar do tempo”. A turnê ganhou este nome porque apresenta a modificação que a arte do Taiko vem sofrendo nestes 113 anos da presença japonesa no Brasil, passando de um instrumento folclórico, para o Taiko moderno no Japão, e mais tarde, para o Taiko brasileiro, atravessando as fronteiras de seu país de origem e atingindo a maior população de descendentes de japoneses no mundo, o estado de São Paulo.

Duração: 60 min

Ficha Técnica:

Setsuo Kinoshita, Mitsue Iwamoto, Layla Ueda, Fernando Su, Daniel Pardal, Saori Kurata

Gênero: Pop

Minibiografia:

O Wadaiko Sho foi formado em 2002 na cidade de São Paulo. Seu fundador, Setsuo Kinoshita, é considerado o pioneiro do Taiko profissional do Brasil, sendo imortalizado no Museu da Imigração Japonesa em São Paulo. É sempre escolhido para participar dos maiores eventos da comunidade japonesa da América Latina como o Centenário da Imigração Japonesa do Brasil (2008), da Colômbia (2015), do Peru (2019), da Bolívia (2019) e do Paraguai (2019). Participou com grandes artistas japoneses como Yoshida Brothers (2016), Wadaiko Yamato (2014), Kaneko Ryutaro (2015) e a orquestra Pro Musica Nipponia (2008 e 2018). Participou do Rock in Rio de 2019

Serviço:

Wadaiko Sho

Local: Estação SESI de Cultura – Atibaia

Endereço: Rua da Meca, número 360 – Jardim Cerejeiras, Atibaia-SP

Dia: 17 de setembro

Horário: 14h30

Fonte: Mônica Dos Santos Silva / Assistente de Comunicação SESI-SP