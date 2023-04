Evento celebra os cinco anos da Estação SESI de Atibaia neste sábado (29)

Mais do que um centro cultural, a Estação SESI de Cultura de Atibaia tem o compromisso de ser um ambiente de inclusão digital e tecnológica, onde todos podem ter acesso gratuitamente a um bem precioso nos tempos atuais: a informação. E para comemorar os cinco anos do espaço, no próximo dia 29, das 10h30 às 16h, haverá uma programação especial totalmente gratuita e aberta à população.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A abertura do evento acontece às 10h30 com o duo de sanfona e percussão “Dois Girassóis”. Durante todo o dia as crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, pintura facial, pipoca e algodão doce. À tarde haverá a apresentação dos alunos de violão e de ukulele do Núcleo de Música.

A Estação SESI de Cultura de Atibaia é um local destinado à promoção de ações culturais em suas mais diferentes linguagens, como literatura, música, teatro, exposições e cinema. A proposta é permitir o acesso dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e de toda a comunidade às múltiplas possibilidades de conhecimento que só a fruição artística pode despertar. Também oferece gratuitamente diversas plataformas de consulta e pesquisa, desde os livros do acervo da biblioteca até os computadores com acesso à internet.

SERVIÇO

Aniversário de cinco anos da Estação SESI de Cultura de Atibaia

Data: 29 de abril (sábado)

Horário: das 10h30 às 16h

Local: R. da Meca, nº 360, Jardim das Cerejeiras, Atibaia

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia