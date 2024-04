Estação SESI de Cultura Atibaia comemora 6 anos com programação mensal completa

Em comemoração aos seis anos da Estação SESI de Cultura Atibaia, a unidade cultural do SESI-SP garante uma programação recheada de atrações para o mês de abril. Todas as atrações são gratuitas e livres para todos os públicos, na Rua da Meca, 360 Jardim das Cerejeiras.

Estação SESI de Cultura de Atibaia (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (11), a partir das 10h, os amantes de leitura poderão participar do clube de leitura “Tertúlias Literárias”, que acontece quinzenalmente na unidade. Nos encontros, os participantes são convidados a explorar novos universos literários e compartilhar suas experiências. O próximo encontro acontece em 25 de abril, às 10h.

No dia 13 de abril, será realizada a oficina “Esculturas de Papel Machê”, a partir das 13h. Logo em seguida, as 15h, o público poderá prestigiar o espetáculo “Metro e Meio”, que promete trazer momentos técnicos, lúdicos e muita interação com o público.

Espetáculo Metro e Meio (Foto: Abda Vaz Madalozo)

Para os amantes do cinema, a programação traz o filme “Cidade Correria”, da 19º Mostra Internacional do Cinema Negro, que celebra e fortalece a importância da conscientização para a luta antirracista. A exibição será realizada no dia 17 de abril, a partir das 15h.

Abrindo as cortinas para o público, no dia 18 de abril, a partir das 14h, o espetáculo “Clowfusão” traz uma dupla de palhaços que disputarão entre si para ver quem irá atrair mais risadas e aplausos do público, causando uma verdadeira clowfusão.

Entre os dias 18 e 20 de abril, das 14h às 17h, será realizada a Feira de Troca do Livro da Estação. Os participantes poderão levar os seus livros e trocar por cupons para adquirir novos livros durante a feira em um acervo completo e recheado de títulos.

Assoprando as velinhas, a Estação SESI de Cultura Atibaia irá comemorar o aniversário de seis anos no dia 20 de abril, a partir das 10h, com uma programação repleta de atividades para celebrar esta data tão especial. Com oficinas de massinha de modelar, pintura facial, contação de histórias, feira do livro e, para fechar com chave de ouro, o cantor Tuco Pellegrino trará seu show “Contramão”, a partir das 15h, com samba e canções inéditas em diversos temas.

Para participar das atrações, os interessados deverão reservar os ingressos através do Meu SESI, neste link. Para participar das oficinas artísticas os responsáveis devem fazer a reserva de ingresso no nome da criança que participará da atividade.

A Estação SESI de Cultura Atibaia funciona de terça a sábado das 09h às 18h e conta com um amplo acervo bibliotecário, além de espaço multimídia e áreas de livre utilização ao ar livre.

Mais informações entre em contato através do telefone (11) 4411-5103 ou (11) 98750-4378.

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional SESI-SP