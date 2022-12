Estação SESI de Cultura de Atibaia apresenta Banda Main Station

A Estação SESI de Cultura de Atibaia apresenta nesta sexta-feira (9) o show de Natal Christmas Station.

Christmas Station é um show comemorativo, onde os maiores clássicos de Natal são apresentados com a cara do rock, country music e blues. A atração, idealizada pela banda Main Station, ganhou espaço no ano de 2017, e tem como objetivo apresentar novas versões e arranjos dos maiores clássicos de Natal. A banda trará para ESC interpretações de Brían Setzer, Elvis Presley, Beatles, entre outros.

O show é livre para todos os públicos.

Serviço

Show de Natal Christmas Station

Data: Sexta-feira, 9 de dezembro

Horário: 19 horas

Local: Estação SESI de Cultura

Endereço: Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras – Atibaia – SP.

Informações: (11) 4411 5103

Entrada gratuita

https://www.sesisp.org.br/eventos

Fonte: Mônica Dos Santos Silva / Assistente de Comunicação SESI-SP