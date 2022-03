Projeto “Viola nos 4 cantos da cidade” encanta Atibaia no próximo sábado (26)

A viola é um importante símbolo da música de origem rural do Brasil. É quase impossível pensar no sertanejo raiz sem lembrar do singular som deste instrumento. Para valorizar a cultura local, a Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – OVBA e a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, realizarão o projeto “Viola nos 4 cantos da cidade”, aprovado pelo ProAc – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. A iniciativa, que contará com apresentações e aulas, acontecerá em quatro ações no município e a primeira delas será no próximo sábado (26), a partir das 16h30, no Centro Comunitário do Maracanã (R. João Neto, s/nº – Maracanã).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A inauguração do evento conta com a apresentação Lutheria, às 16h30; “aulão” de viola, proporcionando aprendizado ao público presente, às 17h30; e o show da Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia, encerrando a primeira ação do projeto, às 19h30. Além de oferecer cultura e aprendizado, o projeto “Viola nos 4 cantos da cidade” conta com a participação de talentos locais para promover a valorização dos artistas da região.

Atibaia abrange uma área de aproximadamente 490 km², sendo 57% zona rural e preservada. Por meio da viola, a vida no campo, a identidade da pessoa que vive no meio rural e a preservação da natureza são retratados em forma de canções e ganham espaço público, tornando o instrumento ainda mais importante para a cultura local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia