Dia Nacional do Samba será comemorado neste sábado (11) em Atibaia

No dia 11 de dezembro, Atibaia celebrará o Dia Nacional do Samba, uma realização da UESA – União das Escolas de Samba – com o apoio da Prefeitura. O evento acontece das 13h às 22h, na Passarela do Samba, na Avenida Jerônimo de Camargo.

(Imagem Ilustrativa: Luciano Raul Mazeo por Pixabay)

A abertura do evento acontece com uma homenagem aos precursores do Carnaval de Atibaia, com áudios e vídeos, brindando os presentes com um momento de recordação àqueles que fizeram muito para que o ritmo se propagasse na cidade. A tarde será marcada pela presença das escolas de samba Mocidade da Vila e Independência, e a noite a comemoração se estende, até as 22h, com apresentação de Fábio Prado, Grupo Zé da Gente e da Escola de Samba Leões da Zona Norte!

O samba é um estilo musical que une a diversidade e o swing de uma nação inteira; é cheio de gingado, harmonia e melodia! Por isso tem um dia só dele: 02 de dezembro! Foi nesse dia que o famoso compositor Ary Barroso, um dos mais famosos artistas de samba da história, visitou a Bahia pela primeira vez. O então vereador Luis Monteiro Costa propôs homenageá-lo, incluindo o Dia do Samba no calendário regional que, com o passar dos anos, tornou-se uma comemoração nacional!

A Prefeitura de Atibaia ressalta que todos os cuidados sanitários serão devidamente respeitados, com exigência do uso de máscara e álcool gel.

Confira a programação:

13h – Início

Intervenções com áudios, vídeos e homenagem aos precursores do Carnaval de Atibaia

Intervenções com áudios, vídeos e homenagem aos precursores do Carnaval de Atibaia 16h – Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade da Vila

17h – Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Independência

18h – Fábio Prado e Banda

19h – Grupo Zé da Gente

21h – G.R.C.S.E.S. Leões da Zona Oeste

22h – Encerramento

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia