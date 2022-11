Escola de música de Atibaia abre inscrições para participação em Coral Virtual

Já pensou em cantar em um coral? A Intermusic Escola de Música convida a população de Atibaia para participar do Grande Coral Virtual Especial de Fim de Ano, iniciativa que busca valorizar a cultura musical local em época natalina. A apresentação virtual acontecerá no dia 6 de dezembro, às 20h, como parte do espetáculo “Novo Tempo”, do Coro Cênico Intermusic Atibaia. O espetáculo juntará o telão do Grande Coral Virtual e o Coro Cênico no palco do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para participar não é necessário ter experiência na área de música, basta entrar no grupo de WhatsApp do Grande Coral Virtual Especial de Fim de Ano acessando o link: bit.ly/CoralVirtual . Os ensaios também serão realizados de forma on-line em dois encontros, que acontecerão em data a ser divulgada pela Intermusic em breve.

O espetáculo “Novo Tempo” encenará a história da pandemia de Covid-19 por meio da interação entre coral virtual, atores, Coro Cênico Intermusic Atibaia e banda, em um espetáculo que promete trazer muitas reflexões sobre o momento atual. Para quem quiser conferir uma prévia do espetáculo, no dia 16 de novembro, o Coro Cênico da escola de música promove um ensaio aberto no Cine Itá Cultural, às 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia