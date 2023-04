Projeto “Verão Flashback” acontece neste domingo no Jardim Imperial

Você que gosta de um revival, fique atento a esta dica: neste domingo, 30, a Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial, será palco de mais uma edição do Projeto “Verão Flashback”, garantindo muita diversão com as músicas que marcaram gerações.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A partir das 14h, os presentes poderão desfrutar da apresentação dos Djs Marcelo Santos, Roger Ribeiro, Nilson Lima e Jilmar Jesus, tocando o melhor dos anos 70, 80 e 90. O evento, ao ar livre, é gratuito, além de ser um convite para aqueles que buscam entretenimento, dança e diversão.

SERVIÇO

Projeto “Verão Flashback”

Local: Praça do Migrante Nordestino (atrás do Terminal Rodoviário do Imperial)

Horário: a partir das 14h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia