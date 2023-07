“Flashback Tribute – As Vozes do Mundo” acontece neste sábado (1º) em Atibaia

Neste sábado dia 1° de julho, às 21 horas, Atibaia recebe o espetáculo “Flashback Tribute – As Vozes do Mundo!”, no Clube Recreativo Atibaiano. O show de música em formato plateia de teatro, conta com sucessos dos Bee Gees, Queen, Beatles, Elvis Presley, Madona, Michael Jackson e de vários outros artistas que marcaram os anos 70, 80 e 90.

A apresentação é única na região, Não fique de fora! Setor plateia numerada e Setor de Mesas numeradas. Área livre para dançar!

Ponto de venda: Secretaria do Clube Recreativo (Praça Claudino Alves nº 125, Centro).

Vendas on line: megabilheteria.com .

Vendas promocionais e informações: 98261-0007 whattsapp.

(Imagem: Divulgação)

Serviço:

Flashback Tribute – As Vozes do Mundo!

Data: 30 de junho de 2023

Horário: 21h00

Local: Clube Recreativo Atibaiano

Endereço: Praça Claudino Alves nº 125, Centro – Atibaia-SP

Fonte: Assessoria de Imprensa