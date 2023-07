Maestro Miguel Briamonte realiza show no Festival de Inverno de Atibaia

O renomado maestro Miguel Briamonte realiza a apresentação do seu show piano solo “Musica sem Fronteira”, no Festival de Inverno de Atibaia. A apresentação será no Cine Itá Cultural nesta sexta-feira , dia 14 de julho às 20h, e o maestro trará para o palco clássicos da música nacional e internacional como: Cartola, Chico Buarque de Holanda, Led Zeppelin, Astor Piazzolla, Beatles, Egberto Gismonti, Deep Purple, Gilberto Gil, Amy Winehouse, Raul Seixas, Elton John, entre outros.

(Foto: Divulgação)

O espetáculo, “Música Sem Fronteiras” é uma apresentação, um recital de piano solo, onde o artista Miguel Briamonte faz uma instigante, educativa, divertida e informal jornada pela música universal. A cada melodia, o artista faz uma explanação, falando dos autores, das curiosidades e “causos” que envolvem os autores e a composição em questão.

Sobre o Maestro:

Compositor premiado, arranjador requisitado pelos melhores artistas do Brasil e grande virtuose ao piano, Miguel Briamonte é um dos mais versáteis artistas brasileiros, envolvido também na produção e direção musical de vários dos maiores espetáculos apresentados no Brasil em memoráveis parcerias com Jorge Takla, José Possi Neto, Jorge Fernando, Cacá Rosset, Hugo Possol entre outros.

Diretor musical e\ou regente dos seguintes musicais: “O Fantasma da Ópera”, “A Bela e a Fera”, “Chicago”, “A Família Addams”, “O Musical, Mamonas”, “Forever Young”, “Sweet Charity”, “Miss Saigon”, “Cats”, “Ou Tudo Ou Nada”, “Vitor ou Vitória”, “Priscilla, A Rainha do Deserto”, “Hair”, “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Peter Pan”, entre muitos outros.

Orquestrou várias músicas de Hermeto Pascoal para a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, tendo o mesmo como solista. Foi compositor, arranjador e diretor musical dos espetáculos “Os Reis do Riso” e “Luiz Gonzaga Sinfônico” com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e o grupo Parlapatões.

Fez orquestrações para a Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Experimental de Repertório, Orquestra Sinfônica de Curitiba, Orquestra Sinfônica de Recife, Orquestra Jovem de Santo André, Filarmônica de Jena (Alemanha), entre outras.

Foi responsável pela direção musical, composição e arranjos de espetáculos como: “Marília Pêra Canta Ary Barroso”, “Mademoiselle Chanel”, “Hair”, “Acordes Celestinos”, “Scapino”, “Victor ou Victória”, “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”, “Uma Peça por Outra”, “Amigas Pero no Mucho”, “A Mandrágora”, “Sardanapalo”, “Pantagruel”, “Camila Baker” e “Amapola”.

Serviço:

Espetáculo Música Sem Fronteiras

Local: Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro

Dia 14/07/2023 – às 20h

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa