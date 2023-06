Johnny Hooker vai se apresentar na Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia

Mais uma atração especial está confirmada para a Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia! Johnny Hooker vai se apresentar no dia 9 de julho, às 18h30, na Arena do Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais), em show gratuito que faz parte da programação oferecida pela Prefeitura de Atibaia para celebrar a diversidade de uma forma multicultural.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ganhador do Prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantor e por duas vezes do MTV MIAW, Johnny Hooker é reconhecido também como uma grande voz da causa LGBTQIAPN+ no Brasil, tendo recebido o título de Campeão da Igualdade da ONU Brasil. O artista nasceu no Recife e carrega o DNA do novo pop brasileiro. Com mais de 200 milhões de streams nas plataformas, seu trabalho já foi trilha sonora de várias novelas e séries nacionais e internacionais.

O show de Johnny Hooker vai acontecer no mesmo dia da Feira LGBTQIAPN+, a partir das 14h, também na Arena do Centro de Convenções, em que todos os expositores serão LGBTQIAPN+, vendendo alimentos, bebidas e artesanatos. A ação visa apoiar e motivar as pessoas LGBTQIAPN+ a empreender e encontrar uma possibilidade de autonomia e independência financeira, além de ser uma oportunidade de ocupação de espaço e de respeito à diversidade de gênero.

A Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia está recheada de eventos que vão ocorrer de 27 de junho até 9 de julho na cidade, com palestras, reuniões, marcha LGBT, peça teatral, além de um show da cantora Maria Gadú no dia 30 de junho, às 20h, na Praça da Matriz. Venha participar das celebrações e ajudar a conscientizar a população sobre a importância de se combater o ódio contra a comunidade LGBTQIAPN+, construindo uma sociedade livre de preconceitos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia