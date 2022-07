// Paralela apresenta contação de histórias e show na Casa Lebre em Bragança Paulista

No próximo domingo, 31, a mostra // Paralela leva para a Casa Lebre, em Bragança Paulista, duas atividades gratuitas e abertas ao público.

Às 16h acontece uma “Contação de História”, com Juliana Bueno e às 17h, show com o grupo Zé da Gente.

Zé da Gente (Foto: Divulgação)

Atriz formada pelo Departamento de Artes Cênicas da ECA/USP, Juliana Bueno também é artista educadora formada pelo Instituto de Artes da Unesp e narradora de histórias em formação pelos mais belos encontros da vida.

Atualmente estuda Pedagogia para Liberdade, atua como performer junto ao Coletivo Urubus e como artista educadora junto ao coletivo “Aqui que a gente brinca!”, desenvolve suas pesquisas em torno da brincadeira como linguagem, da rua como direito e da infância como forma ética de se estar no mundo.

O grupo Zé da Gente é formado pelos músicos Fabiano Pires, no cavaco e voz, João Santt, na voz e 7 Cordas, Lele do Morro, na percussão e voz e Cris Malandragem na percussão e voz. Eles partilham de ideias e objetivos comuns, no que se refere ao resgate e divulgação do samba em todas as suas vertentes.

Eu, Tu, Elxs

Nesta 5ª edição da // Paralela, diversos segmentos artísticos são contemplados, e a curadoria convida artistas, educadores e público a mergulhar no tema “Eu, tu, todxs”.

Essa temática aborda o espaço público e urbano como lugar de potência para uma educação coletiva, horizontal e democrática é o ponto de partida da mostra.

As obras estão divididas em espaços abertos e fechados. O trabalho de Soberana Ziza, pode ser visto no Lago do Taboão, enquanto que o de Alexandre Beraldo pode ser conferido na rua Nicola Ortenzi. Ambos podem ser visitados em qualquer ocasião.

Já os trabalhos de Camila Alvite e Vantees estão expostos na (Não) Galeria da Casa Lebre e a visitação gratuita fica aberta ao público de quinta a sábado, das 14h às 22h, até o dia 21 de agosto.

A Casa Lebre fica na Rua Nicola Ortenzi, 104, no Taboão.

