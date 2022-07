Após sucesso do show da Liniker, Festival de Inverno segue com programação variada

As faixas coloridas que permaneceram no palco de arena do Centro de Convenções deixam registrada uma experiência extraordinária. Memorável, o show da cantora e compositora Liniker na noite do último sábado (16) encerrou uma semana que entrou para a história da cidade devido a sua importância não somente para a comunidade LGBTQIAPN+, mas para toda a sociedade: a 1ª Semana da Diversidade de Atibaia. Um dos destaques da programação do Festival de Inverno deste ano, o show fechou com sucesso o evento em celebração à pluralidade, mas não é só o respeito à diversidade que continua, a programação variada do festival segue até dia 31.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta sexta (22), às 20h, a banda Time Out sobe ao palco do Cine Itá Cultural com uma performance de fusion, também conhecido como jazz rock, que promete não só agradar os apreciadores do estilo, mas também conquistar novos admiradores. Com Maurício Leite na bateria, Mello Jr. na guitarra e a participação especial de Guto Passos no baixo, o trio apresenta um repertório composto por músicas autorais dos quatro álbuns/DVDs já lançados pelo grupo.

No sábado (23), o festival começa às 15h na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia do Balneário, com o show do músico e compositor Caju Hassen. O músico, que defende a livre musicalidade, passeia e mistura os ritmos e influências em suas composições, como na música “Menina”, seu mais recente lançamento, um xote com beat de rap. Às 17h, a Escola de Dança Thais Magalhães realiza uma mostra no Cine Itá Cultural.

Domingo (24), às 13h, tem mais uma edição da Festa Flashback na Praça da Matriz e à noite, no Cine Itá, o espetáculo Festa na Roça, com os músicos Toninho Ferragutti (acordeão) e Neymar Dias (viola caipira). O show é baseado no CD homônimo da dupla indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa e apresenta uma seleção de músicas sertanejas de raiz, incluindo composições autorais como “Olímpico” e “O sorriso da Manu”, de Toninho Ferragutti, e “Sabiazão”, uma parceria de Toninho com Neymar.

A Secretaria de Cultura informa que todas as atrações são gratuitas e a retirada de ingressos para os espetáculos no Cine Itá Cultural será liberada uma hora antes do início das apresentações, no próprio Cine Itá (R. Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

