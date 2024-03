Atibaia 359 anos: “Os Paralamas do Sucesso” é a segunda atração confirmada pela Prefeitura

A Prefeitura confirmou a segunda atração da programação do aniversário de 359 anos de Atibaia: o show com a aclamada banda de rock Os Paralamas do Sucesso. Herbert Vianna (vocal, guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) sobem ao palco da festa em 24 de junho, dia de aniversário da cidade. Primeira atração confirmada, o cantor Michel Teló se apresenta no dia 23 de junho.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A banda

Com mais de quarenta anos de carreira, a banda é uma das mais icônicas e duradouras do país. O álbum de estreia, “Cinema Mudo”, marcou o início de uma jornada de sucesso que levou o grupo a ganhar diversos prêmios e se apresentar por todo o Brasil e no exterior. Misturando rock, reggae e elementos da música brasileira, a banda pioneira é uma das mais importantes e influentes no cenário musical brasileiro.

Hits

A lista de sucessos dos Paralamas é longa, com hits como “Óculos”, “Melô do marinheiro”, “A novidade”, “Meu erro”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Uma brasileira”, “Caleidoscópio” e “Aonde quer que eu vá”, entre outras músicas que continuam conquistando o público e atravessando gerações. As regravações, participações especiais e parcerias com artistas como Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Marisa Monte, Ivete Sangalo, Cássia Eller, Fernanda Abreu, Skank, Titãs, e muitos outros, consolidaram muitas dessas canções como verdadeiros clássicos da música brasileira.

Festa de aniversário

O aniversário de Atibaia em 2024 promete repetir o sucesso dos últimos anos, marcados na história da cidade pelos momentos memoráveis que proporcionaram ao público. Em 2023, a programação pelos 358 anos de Atibaia reuniu cerca de 60 mil pessoas nas atrações promovidas pela Prefeitura, especialmente os três shows com cantores renomados que agitaram e emocionaram a população: Daniel; Diogo Nogueira; e Vitor Kley.

Em 2022, a programação pelos 357 anos da cidade também foi um sucesso, somando quase 55 mil pessoas em shows com artistas consagrados e que fizeram a alegria do público: Mumuzinho; Leo Chaves; e Baby do Brasil; além do Musical Aladdin.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia