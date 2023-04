Atibaia recebe grupo Choronas neste domingo (30) no Coreto da Praça da Matriz

Em comemoração ao Dia Nacional do Choro, em 23 de abril, Choronas – primeiro grupo feminino de choro do país, formado por quatro experientes instrumentistas – se apresenta neste domingo, 30 de abril, no Coreto da Praça da Matriz, em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), às 16h, com a programação inteiramente gratuita e livre para todos os públicos.

O grupo apresenta a turnê, “Choronas 25+: Cronologia do Choro pela cronologia das Choronas”, com repertório variado, dos clássicos aos modernos, e incluindo obras autorais. Criado em 1995 por musicistas, o grupo é composto por Ana Claudia Cesar (cavaco), Maicira Trevisan (flautas), Paola Picherzky (violão 7 cordas) e Miriam Cápua (percussão). Além do choro, o grupo toca baião, maxixe e samba.

O repertório da turnê transita pelo choro, baião, maxixe e samba, mesclando clássicos como “Tico-Tico no fubá” (Zequinha de Abreu), “Corta-Jaca” (Chiquinha Gonzaga), “Trem das Onze” (Adoniran Barbosa), “Receita de samba” (Jacob do Bandolim), “Carioquinha” (Waldir Azevedo), “Flor Amorosa” (Joaquim Antônio Callado), e músicas contemporâneas/inéditas como “O Dono da Bola” (Armando Neves), “Edgar foi à feira” (Luiz Pardal), além das autorais “Choronas em Sampa” (Ana Claudia) e “Cesar Choro de Domingo” (Maicira Trevisan), entre outras músicas.

Em 2020, o grupo lançou o sexto CD “Choronas 25+”, uma coletânea que reúne 16 obras selecionadas de quatro dos seus cinco discos. Obedecendo a uma ordem cronológica das composições, o grupo retrata a cronologia do choro (os diferentes períodos da história até os dias de hoje) demonstrando a evolução do gênero na modernidade composicional e nos arranjos das integrantes.

O show em Atibaia pretende proporcionar uma tarde agradável de encontro do público com a música instrumental brasileira, em especial o choro e suas referências. Durante a apresentação, as Choronas contam sobre os compositores, a formação original do choro, particularidades e curiosidades sobre as composições.

O projeto Choronas 25+ “Cronologia do Choro pela cronologia das Choronas” é premiado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, e produção executiva de Claryssa Pádua Produções Culturais.

Serviço:

‘Choronas 25+: Cronologia do Choro pela cronologia das Choronas’

Data: 30 de abril – domingo

Horário: 16h

Local: Coreto da Praça da Matriz

