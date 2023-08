Fama Dance e homenagem à banda Pink Floyd encerram Festival de Inverno de Atibaia

Mais uma edição do Festival de Inverno de Atibaia está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de curtir as últimas atrações da programação que vem movimentando a cena cultural da cidade. Seguindo uma característica que já se tornou praticamente uma tradição, o encerramento da programação 2023 também será marcado pela diversidade, trazendo Fama Dance na sexta (11), no Cine Itá Cultural, e Atibaia por Outro Prisma, evento em comemoração aos 50 anos de lançamento do icônico disco “The Dark Side of the Moon”, no Parque das Águas, no sábado (12).

Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O projeto Educando com Música e Cidadania, iniciativa da Prefeitura que oferece formação musical a crianças e jovens do município, realiza mais uma apresentação nesta sexta-feira, dia 11. Depois de receber a FAMA e os grupos de Câmara, Coral e Violão e Cordas e Madeira, o palco do festival será dos alunos da FAMA Dance, que se apresentam às 19h30, no Cine Itá Cultural. Vale lembrar que os ingressos ficarão disponíveis para retirada na bilheteria do Cine Itá dois dias antes do espetáculo.

Sábado é dia de rock, bebê! No Recanto Japonês do Parque das Águas, no dia 12 de agosto, a partir das 19h30, o evento Atibaia por Outro Prisma encerrará a programação 2023 do Festival de Inverno em grande estilo. A banda Absintho se junta ao Clube Atibaiense de Fotografia e ao Grupo de Aprendizado e Aprimoramento Fotográfico para apresentar a cidade sob o prisma do legendário álbum da banda Pink Floyd. Uma releitura audiovisual, o espetáculo promete ser uma experiência memorável, combinando os clássicos do cultuado disco com fotos que retratam os temas das músicas, questões como tempo, dinheiro e as angústias do mundo contemporâneo.

As bandas Le Jam e Overdrive abrem o evento, que também contará com um reencontro e uma homenagem muito especiais. Em 2005, sob regência da professora Vilma Guzzi, o coral da AMICRI – Associação Amigos da Criança de Atibaia participou de um show da banda Absintho no Parque das Águas. Depois de 18 anos, esses ex-alunos se juntam novamente à banda para cantar em homenagem à maestrina, que foi uma das maiores incentivadoras da arte musical em Atibaia. Com entrada gratuita, o evento terá ainda uma praça de alimentação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia