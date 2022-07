Bailarinas de Atibaia são selecionadas para o maior festival de dança do mundo

Um grupo de sete bailarinas vai representar Atibaia no Festival de Dança de Joinville, reconhecido pelo Guinness Book como o maior festival de dança do mundo. Alunas do Studio de Dança Irany Sguillaro, elas foram selecionadas para participar na categoria 40+, uma novidade desta 39ª edição do festival, que acontece de 19 a 30 de julho na cidade catarinense.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além de participar da mostra competitiva direcionada a pessoas com 40 anos ou mais, as bailarinas Amanda Poletti, Elaine Camilo, Karla Caetano, Marcia Miranda, Marcia Colunna e Rose Tsuji – ao lado da sapateadora, professora e diretora artística do estúdio de dança que leva seu nome, Irany Sguillaro – também se apresentarão no palco aberto do festival. A coreografia que será apresentada foi desenvolvida e ensaiada com outro professor do estúdio, o coreógrafo Mauro Moreira.

Em uma rotina intensa de ensaios, as bailarinas têm se preparado para os grandes momentos que serão vividos nos palcos com dedicação: “Estamos ansiosas, querendo que chegue logo o dia para a gente poder dar o nosso melhor, mas também pensando que a gente vai chegar lá e levar essa história, independentemente de ganhar ou não, como uma história inesquecível, para contar para os netos e bisnetos”, comemora a aluna e bailarina Marcia Colunna.

Mais conhecido como Sapatearte, o Studio de Dança Irany Sguillaro tem outro aluno que também competirá no renomado festival representando Atibaia: o jovem bailarino atibaiense Lucas Santos Paschoal, que apresentará a coreografia Metamorfose.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia