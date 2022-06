Bailarina de Atibaia representará a cidade no maior festival de dança do mundo

Elegância, charme e graciosidade são elementos que não faltam para a bailarina Raphaella Guigon, de 14 anos, escalada para representar Atibaia em um dos maiores eventos de dança do mundo: o Festival de Dança de Joinville, título reconhecido pelo Guinness Book.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Dançar não estava nos planos de Raphaella aos 11 anos, quando começou os estudos na Escola de Ballet Viviani Ribeiro, em Atibaia. Com o tempo, o aprendizado foi criando vínculos mais fortes, até que conquistou o terceiro lugar em uma competição. E não parou mais: conquistou 1º lugar na Competição do Passo de Arte e, com isso, foi selecionada para participar do Festival Tanzolymp, na Alemanha e garantiu vaga para Valência Danza, na Espanha. Há um ano e três meses pratica aulas de Jazz, hoje uma de suas modalidades preferidas.

Para o Festival de Dança de Joinville, Raphaella ensaia duas vezes por semana e aos finais de semana. Com o tema “Cartas de Amor”, levará aos palcos toda emoção que a dança pode proporcionar.

Foram mais de 4100 inscritos no Festival de Dança de Joinville, 2233 coreografias aprovadas e 141 selecionadas para a competição. “Quando vi meu nome na lista de aprovação, pensei que todo esforço valeu a pena. Ainda estou sem acreditar! Só posso agradecer aos meus mestres Viviani Ribeiro e Alex Siqueira, aos meus pais Edvan e Neide que sempre me apoiaram”, expressou Raphaela.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia