C.O.R.P.O – Encontro de Dança acontece de 15 a 18 de novembro em Bragança Paulista

O C.O.R.P.O – Encontro de Dança está com as inscrições abertas para a residência artística de sua 5ª edição. Podem participar dançarines e atores, maiores de idade, de Bragança Paulista e região, interessades em vivenciar processos de criação colaborativo em dança. São 20 vagas e as inscrições vão até o dia 12 de Novembro pelo link https://bit.ly/InscriçãoCorpo2023. O resultado do chamamento será divulgado na segunda, dia 13 de Novembro, no perfil do encontro C.O.R.P.O no Instagram.

(Foto: Shel Almeida / Divulgação)

A Residência Artística é uma série de encontros de criação, imersivos, com foco na aprendizagem e criação autorais. Além de ser um espaço de trocas e convivência é também o espaço onde cada artista tem a oportunidade de imergir em um processo de criação individual e coletivo, e simultaneamente, nutrir-se de novas referências.

Sobre o C.O.R.P.O

O C.O.R.P.O nasce em Bragança Paulista em 2018 como um Encontro de Dança. Desde então acontece anualmente propondo ações culturais gratuitas e abertas a todes, como saraus, exposições, sessões de cineclube e espetáculos de dança.

Também realiza residências artísticas entre artistes locais e convidades do Brasil e do exterior, que visam fortalecer a rede de cultura municipal e ampliar as parcerias entre artistas, pesquisadores, programadores e produtores culturais, de modo a expandir repertórios artísticos individuais e intensificar, além da pesquisa e criação, convivências plurais, reflexões e trocas.

A cada ano, o encontro C.O.R.P.O move a cidade de um jeito único, deslocando-se por ruas e espaços culturais diversos, convocando a cidade a dançar, lembrando a todes que o movimento faz parte da vida e que a vitalidade pertence a todos os corpes. Esse ano, a força e energia do AMARELO tomarão as casas-corpo de cada um, MOVENDO camada a camada daquilo que nos impede, como humanos, de BRILHAR.

SERVIÇO:

>> C.O.R.P.O. V Encontro de Dança [15 > 18]

03_ sexta_ online

ABERTURA DE INSCRIÇÕES _ Residência Artística

> Fim das inscrições 12_dom

> Divulgação dos selecionados 13_seg

> Início da Residência [na escola Nós de Circo] 15_qua

15_quarta até 18_sab 9h30 até 13h30

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

17_ sexta 19h

CINECLUBE + BATE-PAPO

18_ sábado 19h

ESPETÁCULOS / ENCERRAMENTO

> Apresentação dos Residentes

> Corpas de Resistência, musicalidades da f(R)esta

com Cris Meirelles.

Fonte: Shel Almeida / Jornalista, Ass. de Imprensa, Agente Cultural, Fotógrafa