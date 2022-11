5ª Temporada de Dança de Atibaia segue com diversas atividades até domingo (6)

A 5ª Temporada de Dança de Atibaia segue a todo vapor na cidade. O evento promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Atibaia continua com oficinas gratuitas dos mais variados estilos de danças no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), finalizando com a apresentação de dois projetos imperdíveis no domingo (6).

Estilos de danças como forró, jazz infantil, hip hop, dança do ventre, sertanejo universitário, fit dance e consciência corporal compõem a programação da Temporada de Dança por meio das oficinas gratuitas, para todas as faixas etárias. As oficinas ocorrem nesta quarta-feira, feriado de 2 de novembro, e no sábado (5), no palco e na galeria do Cine Itá Cultural. Não é necessário fazer inscrição, basta chegar no local com 10 minutos de antecedência das aulas (confira horários abaixo).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Encerrando a edição deste ano, o Programa de Ação Cultural (ProAc) do Governo do Estado de São Paulo apresenta dois projetos no domingo, sendo o primeiro às 14h, na praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, 28 – Centro), com “Delírio em Mambembes Contemporâneos”, do Grupo Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira, trazendo o inventivo diálogo entre as linguagens do balé clássico, danças populares brasileiras e contemporânea.

Em seguida, o segundo projeto do ProAc traz o Instituto de Arte Cultura Garatuja com o lançamento do vídeo “Contínuo Espacejar”, um registro audiovisual dos processos formativos e criativos de artistas da dança de Atibaia. O documentário será exibido às 18h, no Cine Itá Cultural.

Oficinas – Horários

Local: Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro

2/11 – quarta-feira

Palco

10h – Jazz infantil (Tassiana)

11h – Consciência corporal (Laura)

12h – Dança e circo (Mariel)

14h – Hip hop (Marcus)

15h – Contemporâneo (Taiana)

16h – Ballet infantil ( Alice)

17h – Jazz (Mauro)

Galeria

10h – Dança folclórica (Cris)

11h – Dança lúdica (May P.)

12h – Moderno (Cláudio)

14h – Ventre (Kelly)

15h – Flashback (Emerson)

16h – Salão forró (Fábio)

17h – Fit dance (Cleber)

5/11 – sábado

Palco

9h – Ballet (Cecília)

10h – Dança do ventre (Kira Nahan)

11h – Dança livre (Irany)

12h – Alongamento e flexibilidade (Rafaela)

Galeria

9h – Ballet Clássico (adolescente e adulto) (Hely)

10h – Jazz (Luana)

11h – Ritmos (Monga)

12h – Sertanejo universitário (Juh)

14h – Ballet (Thais)

15h – Dança de Salão (Wesley)

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia