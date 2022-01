Dança moderna: Estão abertas as inscrições gratuitas para o projeto Mu-danças

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para aulas gratuitas de dança moderna, oferecidas pelo projeto Mu-danças. Para participar é necessário ter a partir de 12 anos e preencher a inscrição no local das aulas, que serão realizadas na Avenida Dr. Joviano Alvim, nº 1.322, de segunda e quarta-feira, das 9h às 11h.

O projeto Mu-danças está em sua 16ª temporada. As aulas são destinadas àqueles que procuram aprender as técnicas e expressões corporais e artísticas da dança, além de iniciar uma vida mais saudável e ativa. Os alunos também contam com diversos benefícios, como melhora na postura; estímulo para o cérebro e para a memória; tonificação dos músculos; bem-estar físico e emocional; e melhora da autoestima.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A dança moderna busca interpretar os sentimentos dos dançarinos por meio dos movimentos livres, fluidos e expressivos. O principal objetivo dessa modalidade é desenvolver um senso de realidade interior e exterior nos alunos. A prática, além de estimular a criatividade, favorece o indivíduo no processo de socialização e aprendizagem.

Antes do surgimento da dança moderna, a dança clássica era a maior expressão artística do movimento corporal nos palcos do mundo, com sua estética de elevação, equilíbrio, harmonia, elegância e graça, utilizando passos preexistentes. Ao contrário, a dança moderna vem produzir uma estética de movimentos baseada nas ações cotidianas do homem contemporâneo, considerando seu histórico sociocultural e afetivo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia