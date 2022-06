Atibaia será representada por mais um bailarino no maior festival de dança do mundo

Mais uma excelente notícia para Atibaia: o bailarino Lucas Santos Paschoal, do Studio de Dança Irany Sguillaro – Sapatearte também representará a cidade no maior festival de dança do mundo: o Festival de Dança de Joinville, título reconhecido pelo Guinness Book.

Lucas Santos Paschoal (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Lucas participa do Studio de Dança Irany Sguillaro SapateArte e se apresentará com a coreografia Metamorfose e o grupo de Jazz da escola estará na categoria 40+.

Foram mais de 4100 inscritos no Festival de Dança de Joinville, 2233 coreografias aprovadas e 141 selecionadas para a competição. “É a realização de mais um sonho. Representar Atibaia em Joinville e levar o nome de nossa cidade aos palcos do mundo! Agradeço aos coreógrafos e Mauro Moreira e parabenizo o Studio de Dança Irany Sguillaro SapateArte por sempre acreditar nos sonhos dos alunos!”, expressou o bailarino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia