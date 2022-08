Bailarinas de Atibaia ficam em 3º lugar no maior festival de dança do mundo

Um grupo de sete bailarinas representou muito bem Atibaia no Festival de Dança de Joinville, reconhecido pelo Guinness Book como o maior festival de dança do mundo. Alunas do Studio de Dança Irany Sguillaro ficaram na 3ª posição na categoria 40+, uma novidade desta 39ª edição do festival, que aconteceu de 19 a 30 de julho na cidade catarinense.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As bailarinas Amanda Poletti, Elaine Camilo, Irany Sguillaro, Karla Caetano, Márcia Colunna, Márcia Miranda e Rose Tsuji participaram de várias apresentações em diversos palcos de Joinville e também no palco do Teatro Juarez Machado na Mostra Competitiva direcionada a pessoas com 40 anos ou mais. O grupo contou com o coreógrafo Mauro Moreira e os assistentes Ivan Reis e Luara Poletti.

Na Mostra Competitiva contra outras 9 coreografias, as bailarinas de Atibaia obtiveram a nota 9,58, ficando em 3º lugar. “Foi muito importante e emocionante estar entre os melhores no maior festival de dança do mundo e nos dá a certeza de que fizemos um excelente trabalho”, disse Irany Sguillaro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para participar da competição, as bailarinas de Atibaia enviaram vídeo da coreografia para uma seleção e foram escolhidas. Lucas Santos Paschoal, aluno das professoras Irany Sguillaro e Marcela Sguillaro, também participou das apresentações em diversos palcos abertos (não competitivos).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia