Em comemoração ao Dia Nacional do Choro, Atibaia recebe grupo “Choronas 25+” no dia 30

No dia 30 de abril, o grupo Choronas retorna para Atibaia com um repertório completo de choros, trazendo musicalidade e cultura à cidade, no Coreto da Praça da Matriz, em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), às 16h, com a programação inteiramente gratuita e livre para todos os públicos.

Em comemoração ao Dia Nacional do Choro, em 23 de abril, Choronas – primeiro grupo feminino de choro do país, formado por quatro experientes instrumentistas – apresenta o show do novo CD, “Choronas 25+: Cronologia do Choro pela cronologia das Choronas”, com repertório variado, dos clássicos aos modernos.

CHORONAS 25+ (Foto: Divulgação)

Choronas é um grupo brasileiro de choro criado em 1994 por musicistas paulistas, composto por Gabriela Machado na flauta, Ana Cláudia César no cavaquinho, Paola Picherzky no violão e Roseli Câmara na percussão. Além do choro, o grupo toca baião, maxixe e samba. O choro pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira em que são utilizados instrumentos como violão, flauta e cavaquinho para dar à música um aspecto sentimental.

Em 2020, o grupo lançou o sexto CD “Choronas 25+”, uma coletânea que reúne 16 obras selecionadas de quatro dos seus cinco discos. Obedecendo a uma ordem cronológica das composições, o grupo retrata a cronologia do choro (os diferentes períodos da história até os dias de hoje) demonstrando a evolução do gênero na modernidade composicional e nos arranjos das integrantes.

Serviço:

Choronas 25+

Data: 30 de abril – domingo

Horário: 16h

Local: Coreto da Praça da Matriz

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia