Jarinu tem programação especial com atrações gratuitas em comemoração aos 74 anos da cidade

Jarinu (SP) comemora 74 anos no dia 17 de abril e, para celebrar a data, a prefeitura realizará diversas atrações gratuitas ao longo do mês na praça da Matriz.

As apresentações terão início neste fim de semana, a partir das 20h. No sábado (15), Neusa Campos abre as festividades com Viola entre amigos. Em seguida acontece o pagado do Amizade Rara. No domingo (16), Renato Teixeira canta seus clássicos e, em seguida, a banda Skyppe se apresenta.

Show de Renato Teixeira é atração na programação de aniversário de Jarinu (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Jarinu)

Nos dois dias, a praça de alimentação e a feira de artesanatos e produtos locais já começam a operar às 15h.

Confira a programação completa:

15 de abril (sábado):

20h: Neusa Campos – Viola entre amigos;

21h30: Pagode Amizade Rara.

16 de abril (domingo):

8h: Passeio Ciclístico – Concentração na Praça Nossa Senhora do Carmo em frente ao Palco das festividades do Aniversário da Cidade;

08h30: Saída do passeio Ciclístico – Percurso de 10 km e nível de dificuldade Média;

10h30: Roda de Conversa sobre Dicas e Manutenção de Bike com Leandro Lelis;

20h – show com Renato Teixeira;

21h30 – banda Skyppe

17 de abril (segunda-feira):

9h: Solenidade de Hasteamento das Bandeiras – Autoridades, convidados e a população participam da cerimônia de hasteamento das bandeiras federal, estadual e municipal, ao som do Hino Nacional Brasileiro e do Hino Municipal de Jarinu, executados pela Orquestra Filarmônica 17 de Abril de Jarinu;

9h30: Desfile de Aniversário – Logo após a cerimônia de hasteamento das bandeiras, os alunos das escolas municipais, estaduais e particulares, juntos às entidades e grupos da cidade, desfilam pela Praça da Matriz, resgatando o orgulho por Jarinu e sua história.

19 de abril (quarta-feira):

18h: Entrega da Medalha Capitão Lourenço Franco da Rocha, no Centro de Soluções – evento exclusivo para convidados, realizado pela Câmara Municipal de Jarinu, homenageando as personalidades da cidade.

A praça da Matriz está localizada na Avenida Nossa Senhora Bom Parto.

