Ano Novo é celebrado com Show da Virada e queima de fogos silenciosa em Atibaia

A chegada de 2024 foi celebrada com alegria e segurança em Atibaia. O Show da Virada e uma linda queima de fogos silenciosa promovidos pela Prefeitura agitaram o público no Centro de Convenções, que recebeu cerca de 7 mil pessoas para a comemoração do Ano Novo.

Não houve ocorrência de segurança e o evento transcorreu em paz, com moradores e visitantes se divertindo e confraternizando em um ambiente familiar e acolhedor.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A banda Redfox fez a alegria do público tocando sucessos do country, além de músicas famosas de outros ritmos. Com um repertório envolvente e cativante, o grupo se destaca como um dos principais desse gênero.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Uma das particularidades do evento deste ano foram os fogos de artifício silenciosos, uma iniciativa da Prefeitura para minimizar o impacto sonoro e proporcionar uma experiência mais agradável para todos. A queima de fogos promoveu um belo espetáculo visual, marcando o início do novo ano de forma única.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Além de muita música e diversão, o Centro de Convenções contou com diversas barracas de comidas e bebidas, garantindo opções gastronômicas para todos os gostos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia