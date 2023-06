Corpus Christi: Procissões tradicionais acontecem nas igrejas da Matriz, Cristo Rei e Schoenstatt

Procissões de Corpus Christi em Atibaia

Expressão latina que significa Corpo de Cristo, Corpus Christi é o dia em que a Igreja Católica celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em Atibaia, as tradicionais procissões sobre tapetes coloridos confeccionados com serragem e outros materiais serão realizadas nas igrejas da Matriz, Cristo Rei e no Santuário de Schoenstatt. Na programação da Paróquia Matriz de São João Batista, às 8h começa a confecção dos tapetes e a missa será às 16h, seguida de procissão até a Igreja do Rosário.

Na Igreja Cristo Rei, a confecção dos tapetes acontecerá a partir das 8h, com oração antes, às 7h, e café comunitário às 7h30. A missa será celebrada às 15h e, logo depois, acontece a procissão. No Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, a solenidade de Corpus Christi também será às 15h.

Expediente da Prefeitura de Atibaia

Conforme o decreto nº 10.234, de 11 de janeiro de 2023, que dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais no exercício de 2023 e janeiro de 2024, as unidades e serviços administrativos da Prefeitura da Estância de Atibaia não funcionarão nos dias 8 e 9 de junho. Quinta-feira (8) é feriado municipal em celebração ao dia de Corpus Christi e sexta-feira, dia 9, é ponto facultativo.

O decreto determina ainda que atividades consideradas essenciais, o que inclui a Santa Casa de Atibaia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cerejeiras, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Guarda Civil Municipal, continuarão funcionando de forma ininterrupta.

A SAAE – Saneamento Ambiental Atibaia também informa que não haverá atendimento presencial aos usuários na quinta (8) e sexta-feira (9), mas os demais canais continuarão funcionando normalmente: Central de Atendimento 24h (08000 112 190), WhatsApp (11 4414-3523), 1DOC e e-mail (sac@saaeatibaia.com.br).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia