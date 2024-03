Feriado de Páscoa: Arteris Fernão Dias alerta para manutenção preventiva dos veículos

No feriado de Páscoa, a Arteris Fernão Dias, a concessionária responsável pelo trecho da BR-381, que liga Guarulhos a Contagem, estima um fluxo de mais de 1 milhão de veículos. Devido ao grande fluxo durante os dias de feriado, a concessionária alerta para a manutenção preventiva do veículo antes de sair para viagem, seja ela de curta ou longa duração.

Dos 2.863 atendimentos registrados no último feriado (Carnaval), 1.327 foram por socorro mecânico, mais de 46% dos registros totais. Falha nos freios, pneus carecas e faróis queimados podem ser os causadores de inúmeros acidentes que poderiam ser evitados se a manutenção tivesse ocorrido corretamente.

(Foto: Divulgação / Arteris Fernão Dias)

“A manutenção do veículo é a preocupação básica que todo condutor precisa ter para garantir a sua segurança e a dos demais motoristas. Lembre-se sempre que prevenir é melhor que remediar e a manutenção preventiva pode salvar vidas”, ressalta o gerente e Operações, Edivaldo Braga.

A Arteris Fernão Dias reforça orientações importantes:

Faça a manutenção preventiva do veículo, com revisão de componentes importantes do sistema elétrico (baterias, bobinas, velas, fusíveis, iluminação etc.);

Certifique-se de abastecer o veículo em postos de combustíveis confiáveis e devidamente fiscalizados. A gasolina, etanol e óleo diesel adulterados podem causar problemas no motor e no sistema elétrico;

Utilize itens de fábrica no veículo, que não sobrecarregam a sua potência elétrica;

Caso o carro pare de funcionar na rodovia, mantenha a calma e tente parar num lugar seguro. Coloque o triângulo a pelo menos 30 metros de distância do veículo, acenda o pisca-alerta e ligue para o número 0800-2830381.

Check list para não ter dúvidas na hora da manutenção preventiva e garantir a segurança:

Alinhamento de direção (suspensão dianteira);

Rodízio de pneus;

Balanceamento das 4 rodas;

Verificar as condições dos pneus;

Pastilhas de freio;

Palhetas limpadores (dianteira x traseira);

Correias externas motor;

Extintor (prazo de validade e necessidade de recarga ou troca);

Óleo de motor e filtros;

Lâmpadas em geral;

Água do motor;

Vazamentos de água;

Vazamentos de óleo (motor, câmbio e coifas)

Freios em geral;

Nível dos fluidos;

Serra Segura

A Arteris Fernão Dias, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realiza frequentemente a ação ‘Serra Segura’. O objetivo é fiscalizar e conscientizar os caminhoneiros sobre as condições de conservação e manutenção do caminhão que afetam diretamente a segurança das pessoas. Durante as fiscalizações, os policiais rodoviários federais têm o apoio técnico de um colaborador da concessionária, para avaliar as condições dos veículos de transporte de cargas. Só no ano de 2023, foram abordados e conscientizados 460 motoristas.

Além disso, alertas nos PMVs reforçam e alertam para a questão da manutenção preventiva.

Tráfego esperado durante o feriado:

28/03 – 343.721

29/03 – 250.975

30/03 – 175.098

31/03 – 297.698

Horários de pico:

28/03 – 14h às 21h

29/03 – 06 h às 12h

30/03 – fluxo baixo

31/03 – 06h às 11h

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Fernão Dias podem ser acompanhadas em tempo real pelo X (antigo Twitter) Arteris_AFD. Caso precise de algum tipo de apoio, basta ligar para 0800 283 0381. Lembrando que ao longo da rodovia, a concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário e água.

Fonte: Arteris Fernão Dias