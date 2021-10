Mulher de 27 anos é presa com drogas em ônibus na Fernão Dias em Atibaia

Uma mulher de 27 anos foi presa por tráfico de drogas, na noite da última sexta-feira (15), após ser flagrada com drogas em um ônibus na Fernão Dias (BR-381) em Atibaia. Com ela, foram apreendidas uma barra de crack e cerca de 1kg de skunk.

Com a passageira, foi apreendida uma barra de Crack e cerca de 1kg de Skunk (Foto: Divulgação/ PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão aconteceu por volta das 20h15, na altura do km 47 da rodovia no sentido Minas Gerais, enquanto os agentes faziam fiscalizações nos veículos que passavam por lá.

Um ônibus interestadual, que fazia a linha São Paulo-SP x Itajubá-MG, foi parado. Durante a inspeção, uma passageira foi interrogada. Aos policiais, ela disse que estava indo para Itajubá, mas não soube dizer quem iria encontrar e nem o endereço para onde ia, o que levantou suspeitas.

Com ela, havia uma bagagem de mão, que foi revistada. Em seu interior, foi encontrada uma barra de 0,5 kg de crack e também um tablete de skunk, que pesava 1kg. Segundo os policiais, a mulher afirmou que receberia R$ 1.000 pelo transporte das drogas.

Diante da situação, a mulher foi detida e conduzida ao DP de Atibaia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

