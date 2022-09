Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (15), na rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a prisão aconteceu no km 7 da via, durante uma vistoria a um ônibus fretado que seguia da capital São Paulo, com destino a Fortaleza, no Ceará.

(Homem é preso com 3,5 kg de drogas em ônibus na Fernão Dias (Foto: Divulgação/PRF)

Na abordagem, um dos passageiros levantou suspeita dos policiais, ao apresentar informações contraditórias sobre a viagem. A equipe decidiu revistar a bagagem dele e encontrou 3,5 kg de maconha escondido dentro de uma mochila.

Para a polícia, o homem contou que estava sendo pago para fazer o transporte das drogas. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia de Vargem.

