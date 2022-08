Sucesso no The Voice Brasil, Renan Cavolik se apresenta em Atibaia neste domingo (28)

Neste domingo (28), o palco do Cine Itá Cultural recebe o cantor Renan Cavolik, que apresentará as canções do seu primeiro álbum de estúdio. O show é gratuito e não há necessidade de retirada de ingressos. A apresentação começa às 18h e o público poderá acessar o espaço meia hora antes.

Renan Cavolik se apresenta em Atibaia neste domingo (Foto: Felipe Rufino)

Natural de Jundiaí (SP), Renan Cavolik ganhou projeção ao participar do programa televisivo The Voice Brasil em 2018 e conquistar o público e os jurados do programa com sua voz e carisma. O impacto foi tanto que ele foi chamado de “futuro do pop brasileiro” por ninguém menos que Ivete Sangalo.

Depois da passagem pela TV Globo, o artista passou a se dedicar à realização do seu primeiro álbum autoral. “FACES” foi lançado no final de 2020, ainda em meio à pandemia, e reúne composições que abordam o amor sob diferentes perspectivas. A primeira música de trabalho do projeto, a inspiracional “E.U”, foi indicada como melhor lançamento daquele ano na premiação Break Tudo Awards.

O show em Atibaia será a primeira apresentação ao vivo e com público do disco. “Estou muito feliz de começar essa nova jornada nessa cidade tão querida, onde encontrei o amor e criei amizades tão bonitas”, disse o artista. E ainda tem surpresa: Renan convidou a cantora atibaiense Mavi para participar da sua apresentação.

As músicas de Renan Cavolik estão disponíveis em todas as plataformas de música. Não deixe de ouvir “E.U”, “Alt+3” e “Colo”.

Serviço

Renan Cavolik – Ao Vivo

28 de agosto, domingo, 18 horas

Cine Itá Cultural – R. Visc. do Rio Branco, 51, Centro

Entrada gratuita

Fonte: GUSTAVO KOCH – Assessoria de Imprensa Renan Cavolik