Stand up comedy com André Santi terá renda revertida para projeto de saúde em Atibaia

Acontece em Atibaia na próxima sexta-feira, dia 28, às 19h30, um show de stand up comedy com o humorista André Santi, no Cine Itá Cultutal (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). A renda da apresentação será revertida para o Programa Menina dos Olhos 2022, uma parceria da Prefeitura da Estância de Atibaia com o Rotary Club Pedra Grande que garante exames oftalmológicos e óculos para alunos da Rede Municipal de Ensino.

“Cheguei (Vivo) Aos 30” é o segundo show solo de stand up comedy de André Santi, no qual ele conta algumas experiências e observações de sua vida ao longo de 35 anos. O show apresenta muita interação e improviso com a plateia. O ingresso custa R$ 50 + 1 litro de leite, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade e doado àqueles que mais precisam. O ingresso pode ser adquirido pelo link bit.ly/StandUpIngresso . A classificação é 14 anos.

Antes e depois do evento, os munícipes podem aproveitar uma praça de alimentação que será montada na lateral da Igreja Matriz. Uma das tendas será do Fundo Social, uma da Igreja e o restante terá a renda revertida ao Programa Menina dos Olhos, que consiste em uma série de exames oftalmológicos realizados por equipe da Unicamp trazida pelo Rotary, com cerca de 1.000 alunos da Rede Municipal de Ensino, os quais, quando necessário, serão encaminhados para receber óculos doados pelo Rotary ou para outros exames e tratamentos.

O Programa Menina dos Olhos 2022 é uma parceria das secretarias de Saúde e de Educação da Prefeitura da Estância de Atibaia com o Rotary Club Pedra Grande.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia