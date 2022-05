Show de Arnaldo Antunes em Atibaia contará com resgate de músicas emblemáticas

O show do cantor e compositor Arnaldo Antunes no próximo sábado (21) em Atibaia será um resgate de repertório, com músicas emblemáticas de toda a sua carreira, como “Socorro” e “Debaixo D’Água”, além de algumas canções da época dos Titãs e dos Tribalistas, incluindo “Comida”, “Fora de Si”, “Vilarejo” e “Fora da Memória”.

A apresentação, que é gratuita, ocorrerá na Praça da Matriz, às 20h30, como parte do 1º Festival Literário de Atibaia, uma celebração dos livros e da literatura com uma programação bastante diversificada, entre os dias 20 e 22 de maio, sob a organização da Secretaria de Cultura da Prefeitura da Estância de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Como um dos eventos mais destacados, o show de Arnaldo Antunes promete reunir um público de várias idades e de diferentes gostos musicais em Atibaia. Não faltará repertório entre Rocks e Sambas, de um dos seus últimos trabalhos RSTUVXZ, Iêiêiê’s do disco que leva o nome do gênero e do DVD Ao Vivo lá em Casa, como “Envelhecer”. Arnaldo também apresenta canções mais intimistas, relembrando o disco Qualquer e seu DVD Ao Vivo no Estúdio, assim como músicas de seu último disco O Real Resiste, como a faixa-título e “De Outra Galáxia”, música de seu mais recente clipe.

Nesse show, com as presenças de Betão Aguiar (baixo, violão de nylon, guitarra e vocais) e Curumin (bateria, programações, percussão, violão e vocais), haverá ainda músicas de outros autores que Arnaldo sempre teve vontade de cantar e, nessa formação, paralela ao show Voz & Piano (da tour em que está excursionando atualmente, lançando seu último álbum O Real Resiste), tem a liberdade de experimentar.

Confira a programação completa:

Sexta-feira | 20 de maio

15h – Sarau da Jandyra e bloco ATA-ME | Praça da Matriz

17h – Oficina de poesia criativa – Cátia Messias | Cine Itá Cultural

18h – Contação de histórias e lançamento do livro “Dona Saudade com Cobertura de Chocolate”, de Wânia Karolis | Cine Itá Cultural

19h – Espetáculo “Concerto de Ispinho e Fulô” – Cia. do Tijolo | Cine Itá Cultural

Sábado | 21 de maio

10h – Oficina fotográfica de poesia com celular – Alline Nakamura | Cine Itá Cultural

10h – “Contos a Céu Aberto – Narração Artística de Histórias” | Centro Cultural André Carneiro

14h – Oficina de história em quadrinhos – Márcio Zago | Cine Itá Cultural

14h – Cantata | Praça da Matriz

15h – Palestra: “Biógrafo ghostwriter, escrever a vida do outro” – Juli Manzi | Cine Itá Cultural

15h – Live e lançamento do Livro “A culpa é do Saci”, de Ademir Soares Jr. | Centro Cultural André Carneiro

15h – Show com Palhaça Rubra | Coreto

16h30 – Show lançamento de livros e CDs com André Gardel | Praça da Matriz

17h – Palestra sobre Literatura Egípcia – Georges Zaki | Cine Itá Cultural

18h – Espetáculo “Vidas Secas” – Cia. Caravan Maschera | Cine Itá Cultural

20h30 – Show com Arnaldo Antunes e banda | Praça da Matriz

Domingo | 22 de maio

10h – Contação de Histórias “Do Tamanho de um Botão Histórias para Bebês” | Centro Cultural André Carneiro

13h – Contação de Histórias da Ong Consciência Solidária – Grupo Conta Comigo | Centro Cultural André Carneiro

13h – Lançamento do Livro “A Morte da Lagarta” de Pedro Markun, Paula Desgualdo, André Rodrigues e Larissa Ribeiro | Cine Itá Cultural

14h – Apresentação e conferência do Clube da Terceira Idade | Centro Cultural André Carneiro

14h – Oficina de Minicontos – Marly de Souza | Cine Itá Cultural

14h – Apresentação musical e contação de histórias com Daniel Dias e participação de Heidi Monezzi | Praça da Matriz

15h – Debate “O Lugar da letra na música”, com Juli Manzi, Maurício Pereira (Os Mulheres Negras) e Danislau (Porcas Borboletas) | Cine Itá Cultural

16h – Espetáculo “Dom Quixote, o cavaleiro sonhador” – Núcleo Histórias e Objetos | Cine Itá Cultural

16h – Palestra do poeta e editor Daniel Perroni Ratto (Editora Algaroba) | Cine Itá Cultural

18h – Palestra e roda de conversa “Oralidade e Escrevivência dos Povos Ancestrais – uma trajetória de transmissão de conhecimentos” – Associação Cultural Negra Visão | Cine Itá Cultural

18h – Show com Juli Manzi – Praça da Matriz

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia