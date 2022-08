Show do Ratos de Porão é destaque do 1º Atibaia Underground Fest

O 1º Atibaia Underground Fest vai agitar a cidade no próximo sábado (13) com um festival de bandas para os amantes de Heavy Metal e seus subgêneros. O evento, organizado pela Secretaria de Cultura de Atibaia, começa às 13h, na Arena do Centro de Convenções Victor Brecheret, e terá uma série de apresentações, com destaque para o show da banda Ratos de Porão, por volta das 20h30. A entrada é gratuita.

Ratos de Porão é uma banda brasileira de punk crossover formada em novembro de 1981, durante a explosão do movimento punk paulista. Seu primeiro disco, Crucificados pelo Sistema, saiu em 1984 e tinha músicas que se tornaram hits instantâneos como Crucificados, Agressão Repressão e Morrer. Eles são conhecidos internacionalmente, tendo feito turnês pela América Latina, Europa e América do Norte. Atualmente, estão se apresentando ao vivo com sua turnê de 40 anos, que marca também o lançamento do álbum Necropolítica, feito durante a pandemia.

O 1º Atibaia Underground Fest contará ainda com oito bandas locais que costumam se apresentar em festivais undergrounds pela região, a maioria com trabalhos autorais já lançados de forma independente.

O público que comparecer ao evento poderá saborear as comidas e bebidas de Food Trucks no local. Essa será a primeira edição de um festival de música que surge para representar todo um movimento do Rock Underground, que é seguido por um número enorme de fãs carentes por esse tipo de atração, mesclando a diversidade local com grandes bandas do Brasil.

