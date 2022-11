Badi Assad faz show e oficina cultural em Atibaia nos dias 18 e 19/11

A cantora, violinista e compositora Badi Assad vai se apresentar em Atibaia em show gratuito no dia 18 de novembro, às 20h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro). Não é necessário retirar ingresso antecipadamente para o evento que conta com apoio da Prefeitura de Atibaia.

Badi Assad e banda vão apresentar o show ILHA, com repertório autoral (em parceria com Chico César, Lucina, Alzira E, Lívia Mattos e Dani Black) e releituras singulares de canções de Gilberto Gil, Gonzaguinha, Caetano Veloso e Baiana System. O projeto Turnê ILHA da artista foi aprovado em edital do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado, que busca fomentar e difundir a produção artística.

(Foto: Reprodução/ Site www.badiassad.com)

No dia 19, sábado, das 10h às 12h, Badi Assad comandará uma oficina cultural, também gratuita e no Cine Itá, voltada a pessoas a partir de 16 anos, estudantes de música, dança, teatro e curiosos em geral. Os interessados devem fazer a inscrição pelo e-mail producao.badiassad@gmail.com

Esta oficina aborda a exploração do corpo e mente por meio de distintos módulos que abrangem individualmente especificidades da arte, através da Música, Teatro e Dança, com exercícios catalogados em experiências vividas pela artista no decorrer de 30 anos de carreira.

Cantora, violonista, percussionista vocal/corporal e compositora, Badi Assad emergiu como uma das artistas mais versáteis de sua geração. Com 20 álbuns lançados em todo o mundo e mais de 40 países visitados, seu CD Wonderland de 2006 foi selecionado entre os 100 melhores da prestigiada BBC London, e algumas de suas músicas chegaram ao Top 10 da Europa. O filme sobre sua vida, “Badi” (2018), ganhou prêmio de melhor documentário no LABAFF (Los Angeles BR Film Festival).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia