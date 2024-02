Atibaia recebe espetáculo Sabiazeiro neste sábado (3)

Uma experiência única, que reúne em um único espetáculo a magia da música e elementos do teatro e da poesia, o que os cantores e compositores Isadora Títto e Renato Torres chamam de “voo”. É assim que o duo Pé de Pássaro define o show Sabiazeiro, que terá apresentação gratuita em Atibaia no dia 2 de fevereiro. A apresentação será às 20h, na Praça da Matriz.

(Foto de Germana Heibe)

O show, que está em turnê no estado de São Paulo, com apresentações em diversas cidades do interior, divulga o segundo álbum do duo, lançado em 2022 pelo selo mineiro QUAE Música: o Sabiazeiro – “árvore cujo fruto é um passarinho, um sabiá cantor”, segundo definição dos idealizadores. O projeto se apresenta como uma ação estético-ambiental de profundo comprometimento com as causas ecológicas.

Como parte do projeto, no sábado (3), às 7h, no Rádio Observatório Pierre Kaufmann, haverá também a Oficina “O Canto dos Pássaros”, ministrada pelo educador ambiental Sérgio Tuck, e que propõe uma reeducação da arte da escuta por meio de atividades de observação de aves. “A oficina surge como complemento à apresentação, na medida em que busca sensibilizar o público e estimular a escuta mais cuidadosa e sutil da natureza, através da observação do canto dos pássaros”, explica Isadora Títto, que, além de cantora e compositora, é também coordenadora do projeto.

(Foto de Germana Heibe)

Tanto a oficina quanto a apresentação farão parte da websérie do duo Pé de Pássaro, que já tem episódios disponíveis no site https://pedepassaro.com/sabiazeiro/. “Por isso, o Sabiazeiro não tem como ser definido como uma simples apresentação musical. É teatro, é música, é poesia e não é nada disso, ao mesmo tempo em que é tudo isso”, completa Isadora.

Formado pela cantora, atriz e compositora paulistana Isadora Títto e o músico, compositor e poeta paraense Renato Torres, Pé de Pássaro nasceu, em 2012, do anseio de transmitir, por meio da música, a riqueza do patrimônio ambiental do nosso país, destacando o canto dos pássaros no ambiente urbano como símbolo do equilíbrio na Natureza, perpassando pela relevância também da cultura popular brasileira – em especial de Belém e de Atibaia, cidades de origem, respectivamente, de Renato e Isadora.

(Foto de Germana Heibe)

Desde que se conheceram, Renato e Isadora tiveram que lidar com a distância como uma característica marcante da parceria, que, após, ultrapassados os dez anos de existência, provou sua resistência tanto à distância quanto ao tempo. Durante essa trajetória, sucederam-se voos – como passaram a chamar as apresentações ao vivo – em diversas cidades brasileiras, sempre agregando artistas locais em suas produções, sempre arrancando reações emocionadas da plateia. Ao lançarem seu EP “Voar a Pé” em 2017, entraram como menção honrosa na lista de Melhores da Música Brasileira daquele ano, no site Embrulhador do jornalista musical Ed Félix.

“Em sua trajetória de mais de uma década, o duo Pé de Pássaro, composto por dois artistas-criadores de diferentes e distantes regiões do Brasil, erigiu uma obra musical que reafirma a presença onisciente da Natureza em suas narrativas. Além disso, celebram em profunda comunhão com a cultura popular e as tradições de folguedos e brinquedos populares de seus lugares de origem, dialogando com a cultura local de diversas outras cidades do interior e reiterando seu compromisso com o chamado ‘Brasil profundo’, uma identidade nacional de natureza exuberante e transformadora”, ressalta Renato Torres.

(Foto de Germana Heibe)

Realizado com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e do Programa de Ação Cultural – ProAc, o espetáculo Sabiazeiro também está percorrendo outras cidades do estado, como Piracaia, Franco da Rocha, São Luiz do Paraitinga, Igaratá e Itanhaém, sempre com acesso gratuito.

O projeto conta também com o apoio da Oh Glória Produções, ATA Cultural, Hotel Itapetinga, Casa Natural Atibaia, Prefeitura da Estância de Atibaia – por meio da Secretaria de Cultura – e Rádio Observatório Pierre Kaufmann.

Sobre a Oficina

A Oficina “O Cantos dos Pássaros”, desenvolvida pela pesquisadora e ornitóloga Letícia Zimbac, do Projeto Passarinhar, e pelo educador ambiental Sérgio Tuck, inclui atividades de observação de aves com o objetivo de apresentar as aves típicas que habitam as cidades por onde o espetáculo percorre.

(Imagem: Divulgação)

Sempre através de caminhadas realizadas em reservas ecológicas, parques ou praças, e com o auxílio de um guia ornitólogo experiente, os participantes são convidados a se atentar e identificar as diversas nuances do canto dos pássaros, utilizando também outros sentidos para registrar as aves.

A oficina “O Canto dos Pássaros” também é gratuita, com 25 vagas disponíveis a qualquer interessado. Basta preencher o formulário que está na bio da página @pedepassaro no Instagram: https://forms.gle/sjzUx98tUn2qrS5V9 .

Serviço:

Show Sabiazeiro

Data: 2 de fevereiro de 2024

Horário: 20h

Local: Praça Claudino Alves (Praça da Matriz) – Centro – Atibaia/SP

Entrada franca

(Imagem: Divulgação)

Fonte: Assessoria de Imprensa