Prefeitura confirma show do cantor Ferrugem no aniversário de 359 anos de Atibaia

O cantor e compositor Ferrugem é a terceira atração confirmada na programação do aniversário de 359 anos de Atibaia. Após anunciar o show do sertanejo Michel Teló, que será no dia 23 de junho, e da banda de rock Os Paralamas do Sucesso, no dia 24, a Prefeitura confirmou a contratação do grupo de pagode comandado pelo cantor para subir ao palco no primeiro dia da festa, 21 de junho.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

“Pode me esperar que eu tô chegando aí”

Jheison Failde de Souza, conhecido como Ferrugem, é destaque no cenário musical brasileiro como um dos principais representantes do pagode. O apelido surgiu por causa dos cabelos ruivos, quando começou a frequentar rodas de samba, ainda na adolescência.

Em 2014 assinou com a gravadora Warner Music Brasil e lançou seu primeiro single, “Climatizar”, sucesso que virou álbum no ano seguinte. Já no disco de estreia, que contou com participações de renome como Alcione e Anitta, lançou hits como “Tentei Ser Incrível”, “Saudade Não é Solidão”, “Ensaboado” e “Paciência”.

Parcerias e prêmios

O segundo álbum de estúdio, “Seja o Que Deus Quiser”, também conquistou as paradas de sucesso, com músicas como “Eu Sou Feliz Assim”, “O Som do Tambor”, “Minha Namorada” e “Eu Juro”.

Destacando-se pelas colaborações e parcerias com artistas de outros gêneros, como funk, pop, sertanejo e rap, o pagodeiro foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Samba e Pagode por seu terceiro álbum e primeiro DVD, “Prazer, Eu Sou Ferrugem”, disco que tem a participação de Péricles, Marcos & Belutti, Nego do Borel, Thiaguinho, Suel, Bruno Cardoso e Ludmilla.

O segundo DVD, “Chão de Estrelas”, continua a trilha de hits e parcerias de sucesso, trazendo colaborações de Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Ivete Sangalo, Belo, Lucas Lucco, Reinaldo e Tiee. O último álbum, “Interessante”, foi lançado no ano passado e logo já entrou na lista das estreias mais escutadas globalmente no Spotify, alcançando o décimo lugar no ranking mundial da plataforma.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia