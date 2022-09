Domingo é dia de música eletrônica em Atibaia com o 2º Drop On Festival

Acontece neste domingo (18) o 2º Drop On Festival, evento de música eletrônica realizado com apoio da Prefeitura de Atibaia. Nesta segunda edição, seis DJ’s apresentarão sets elaborados exclusivamente para o festival, agitando o público com muito house, techno e trance na arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511 – Vila Thais). A entrada é gratuita.

As atrações começam às 12h com food trucks, drinks e Wi-fi liberado para o público. A partir das 15h serão mais de seis horas de apresentações com os DJs locais Ledier, Helô Tardelli, GRW PLSRQ, Cleber Batista, Ronaldo Lima, Leoh Cozza e Noboru.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O festival nasceu durante a pandemia e teve sua primeira edição em 2021 de forma totalmente on-line. Em 2022, a organização do Drop On traz o festival para o Centro de Convenções com estrutura de palco, luz, som, painel de led de altíssima qualidade, plataforma 360º e mais algumas atrações para a diversão de todos os participantes.

Em sua segunda edição, o Drop On destaca o som eletrônico, que domina a vida noturna em várias partes do mundo. Como música sintetizada, o gênero não depende de instrumentos musicais e representa todo um movimento criado por meio de equipamentos específicos baseados em recursos digitais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia