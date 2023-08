Workshop gratuito de interpretação teatral acontece dia 28 de agosto em Atibaia

A Secretaria de Cultura promoverá no próximo dia 28 de agosto um workshop voltado para atores e pessoas interessadas em interpretação para teatro. O evento será realizado às 18h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com vagas limitadas, e as inscrições devem ser realizadas por meio do link Inscrição – Workshop de Interpretação Teatral com o Ator/Diretor – Alexandre Contini . A faixa etária para participar do workshop é de 14 anos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante o encontro, entre os principais pontos a serem abordados estarão questões sobre: o que é carreira de ator; interpretação para teatro; jogos que potencializam a criatividade; improvisação em equipe; criação de personagem; apresentação das cenas; feedback e técnicas para aprimorar as cenas; e dicas para se remunerar e ingressar no mercado; finalizando com a conclusão do workshop e entrega de certificado.

O workshop será realizado por Alexandre Contini, ator, diretor, dramaturgo e produtor, com mais de 20 anos de carreira e 40 peças no currículo entre diversas participações em novelas e filmes, além de experiência na realização de workshops e oficinas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia