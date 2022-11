Centro de Convivência da Terceira Idade promove peça teatral gratuita nesta terça-feira (29)

O Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) “Rosa Aparecida Panzone” promove nesta terça-feira, dia 29 de novembro, a peça teatral “Pega a Porca”, com entrada franca para o público. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) da Prefeitura de Atibaia convida a população para prestigiar o trabalho realizado pelos idosos no espetáculo das 19h no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). A oficina que resultou na peça teve início em agosto de 2022, com encontros semanais, e durante as aulas os alunos tiveram contato com exercícios de observação, improvisação de cena, criação de personagem, dramaturgia, ensaios e tudo que envolve a vivência teatral.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A peça “Pega a Porca” conta a história de José Antônio, um fazendeiro rico e avarento que enriqueceu ilicitamente, passando para trás quem ele conseguia e guardando tudo em uma porca (cofre). Porém, o passado vem cobrar e todos estão atrás do que é seu por direito: a porca! O enredo é inspirado na obra de Ariano Suassuna “O Santo e a Porca” e será reproduzido pelos alunos da terceira idade do projeto Território das Artes Caravan Maschera.

Os interessados em participar das atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade devem se cadastrar no próprio CCTI (Praça Santo Antônio, nº 78, Alvinópolis), sendo necessário apresentar documentos pessoais, cartão do SUS, comprovante de endereço de Atibaia e carteira de vacinação.

O projeto é realizado com o apoio do ProAC Editais, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Serviço:

Peça teatral “Pega a Porca”

Data: 29 de novembro, terça-feira

Horário: 19h

Local: Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia