Peça teatral “Na parede da memória” será atração em Atibaia neste sábado (15) e em Piracaia no domingo (16)

Prepare-se para assistir a uma deliciosa peça musicada inspirada na poesia de um dos maiores e mais talentosos cantores e compositores do país. Depois de estrear no Rio de Janeiro e passar pelo Teatro Itália, em São Paulo, e em Bragança Paulista, “Na parede da memória” desembarca em Atibaia neste sábado, 15 de abril. A apresentação acontecerá às 19h, na ATA Cultural, com entrada gratuita. No domingo, 16, será a vez de Piracaia receber a peça, às 19h, na Casa Viva Piracaia, também com entrada gratuita.

(Foto: Divulgação)

O espetáculo conta a história de quatro amigos que, separados pelo tempo, se reencontram em um apartamento onde viveram juntos para encerrar esse importante capítulo de suas histórias. Entre doces lembranças e descobertas, inicia-se um conflito quando começam a retirar os pertences pessoais do apartamento e ninguém quer abrir mão do álbum “Alucinação”, do cantor e compositor Belchior. No desenrolar da trama, o passado vem à tona, com trechos de diversas canções do renomado artista.

(Foto: Divulgação)

O elenco conta com Aguinaldo Bueno (Carlos), Artur Reis (Tom), Glória Dinniz (Bel) e Isadora Títto (Nanda) e tem direção de Paulo Merísio e texto de Fabrício Branco. De forma inteligente e bem-humorada, a peça ainda faz alusão ao nome de Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, que certa época adicionou os sobrenomes dos pais, sob a justificativa de que seu nome completo seria o “maior nome da MPB”.

(Foto: Divulgação)

Segundo o diretor musical da peça, Miguel Briamonte, o objetivo é “discutir a atemporalidade da obra de Belchior, que traz muitas reflexões, além de muita potencialidade poética, para a construção de uma bela dramaturgia”. “Queríamos muito homenagear o cantor e retomamos esse desejo antigo”, complementa a atriz Glória Dinniz.

(Foto: Divulgação)

A peça foi contemplada no Edital 02/2022 do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (ProAC), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e percorrerá diversas cidades do estado de São Paulo.

(Foto: Divulgação)

Sobre Belchior

Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes foi cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor brasileiro. Nasceu em Sobral, no Ceará, e se tornou um dos principais nomes da Música Popular Brasileira.

Seus maiores sucessos foram as canções “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, “Como Nossos Pais”, “Mucuripe” e “Divina Comédia Humana”. O álbum Alucinação, produzido em 1976, é considerado por vários críticos musicais como um dos mais revolucionários da história da MPB, além de marcar para sempre o cenário musical brasileiro.

“Como nossos pais” é uma das canções mais famosas de Belchior, eternizada na voz de Elis Regina. Outra música que marcou história e voltou a se destacar recentemente é “Sujeito de sorte”, cujo trecho foi utilizado na canção AmarElo, de Emicida, com participação de Pabllo Vittar e Majur: “ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro!”.

Belchior faleceu em 2017, na cidade de Santa Cruz do Sul (RS), aos 70 anos de idade, em decorrência do rompimento de um aneurisma.

Ficha Técnica

Direção: Paulo Merísio

Direção Musical: Miguel Briamonte

Texto: Fabrício Branco

Gestão do Projeto: Glória Dinniz

Assistência de Direção: Isadora Títto

Direção de Atuação: Helena Miguel

Orientação Vocal: Gleiziane Pinheiro

Figurino e Visagismo: Mariana Farcetta

Cenário: Natália Lana

Arte Visual: Letícia Andrade

Iluminação: Faber Fonseca

Som: Tico Prates

Diretor de Palco: Thiego Torres

Músico: Manoel Sanchez

Atrizes/Atores: Aguinaldo Bueno, Artur Reis, Glória Dinniz e Isadora Títto

Apoio: ATA Cultural, SapateArte

Produção Executiva: Sol Nardini

Produção Artística: Oh! Glória e PachaManas Cultura

Serviço

Data: 15/04/2023 (sábado), às 19h

Local: ATA Cultural Atibaia (Av. dos Bandeirantes, 392 – Vila Junqueira)

Entrada gratuita

Data: 16/04/2023 (domingo), às 19h

Local: Casa Viva Piracaia (Praça Júlio Mesquita, 56 – Centro)

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa